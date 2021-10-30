Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK, bina fiyatına tuvalet yeniliyor /30 Ekim 2021 09:51

RTÜK, bina fiyatına tuvalet yeniliyor

RTÜK’ün hizmet binasındaki tuvalet ve duşlar için yaptığı masraf tepki çekti. Hizmet binasında bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için ihale düzenleyen RTÜK, bu yenileme için 1 milyon 39 bin lira ödeyecek.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için ihale düzenledi. Talha Ekmen’in aldığı yenileme işi için RTÜK 1 milyon 39 bin TL ödeyecek.

TUVALETLER 2 AYDA YENİLENECEK

Başkanlığını Ebubekir Şahin’in yaptığı RTÜK’ün tuvalet ve duş yenileme harcaması dikkatleri çekti. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” adı altında bir ihale düzenledi. BirGün’de yer alan habere göre, bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’ndaki 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı. İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber RTÜK, bina fiyatına tuvalet yeniliyor Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:35