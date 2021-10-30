RTÜK, bina fiyatına tuvalet yeniliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için ihale düzenledi. Talha Ekmen’in aldığı yenileme işi için RTÜK 1 milyon 39 bin TL ödeyecek.







TUVALETLER 2 AYDA YENİLENECEK





Başkanlığını Ebubekir Şahin’in yaptığı RTÜK’ün tuvalet ve duş yenileme harcaması dikkatleri çekti. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” adı altında bir ihale düzenledi. BirGün’de yer alan habere göre, bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’ndaki 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı. İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.



