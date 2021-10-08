Samanyolu Haber /Medya / RTÜK ceza kesti mahkeme reddetti /08 Ekim 2021 23:56

RTÜK ceza kesti mahkeme reddetti

Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında söylenen 'Cemo' adlı parça nedeniyle RTÜK tarafından program durdurma cezası verilen Halk TV yönetiminin yaptığı itirazın Ankara Bölge İdare Mahkemesince kabul edildiği belirtildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), terör propagandası olduğu gerekçesiyle Hilmi Yarayıcı'nın Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında söylediği Cemo türküsü nedeniyle Halk TV'ye 3 program durdurma cezasına yapılan itiraz sonuçlandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Halk TV'yi haklı buldu.

Halk TV avukatları bunu yargıya taşıdı. Yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Halk TV'nin aktardığına göre; RTÜK itiraz etti ve Görkemli Hatıralar geçtiğimiz pazar günü yayınlanamadı.

Halk TV avukatları, RTÜK lehine verilen bu kararı üst mahkemeye; Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Üst mahkeme Halk TV'yi haklı buldu. Serhan Asker İle Görkemli Hatıralar yarın ve pazar günü kendi saatinde yine ekranda olacak.

DOSYA ESASTAN GÖRÜLECEK

Fakat dosya bundan sonra esastan görülecek. Yargılama bitmiş değil. Kalan 2 cezanın uygulanıp uygulanmayacağı esastan karar verildiğinde netleşecek.

RTÜK'ün kararını haksız bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 3 üyesi oybirliğiyle karar verdi.

'ŞARKININ SÖZLERİNİN TERÖRÜ AÇIKÇA ÖVÜCÜ NİTELİKTE OLMADIĞI...'

Mahkeme üyeleri karara şunları yazdı:

"Cemo türküsünün teröre destek verdiği gerekçesiyle Halk TV'ye yaptırım uygulanmış olsa da, şarkının sözlerinin terörü açıkça övücü nitelikte olmadığı, şarkının terör propagandası amacıyla kullanıldığına dair dosyaya herhangi bir veri konulmadığı anlaşıldığından Halk TV'nin itirazının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir"
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