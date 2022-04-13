RTÜK, Euronews’e ‘linsans’ şartını kaldırdı; DW ve VoA mahkeme aşamasında

RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp, yabancı yayın kuruluşlarının zorunlu tutulduğu RTÜK’ten ‘internet yayın lisansı alma’ şartı hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.







İlhan Taşçı, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Euronews için atılan adımın geri alındığını, DW ve VoA'nın ise lisans almak için henüz başvurmadığından sürecin tamamlanmadığını dile getirdi.





“RTÜK’ün lisans almasını istediği http://tr.euronews.com lisansa tabi bölümlerini, video kısımlarını ve yayın tekniğini değiştirdiği için bugünkü Üst Kurulda; lisans almasının zorunlu olduğuna ilişkin karar geri alındı. Site lisans almaksızın yayınına devam edebilecek” diyen Taşçı, “DW ve VoA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında. Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin RTÜK’ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye'den erişim mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.





Okan Konuralp de “Euronews’ın başvurusu üzerine hakkındaki ‘internet yayın lisansı alma’ şartını kaldırdı. Karar, Euronews’in yayın lisansı almasını zorunlu kıldığı iddia edilen içerikleri sitesinden temizlediği gerekçesiyle alındı. DW ve VoA için ise süreç henüz tamamlanmadı” açıklamasında bulundu.





Daha sonra bir mesaj daha paylaşan Konuralp, euronews’in ilettiği açıklamayı şöyle aktardı: “Euronews’in hassasiyetine istinaden bir açıklama: Euronews lisans alma şartına bağlanan sekmelerin kaldırıldığını; içeriklerin silinmeyerek başka bir sekmeye taşındığını vurguluyor. Hatamız olduysa affola.."



