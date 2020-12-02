RTÜK, Habertürk TV'ye ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı programda sarf ettiği sözleri gerekçe göstererek Habertürk TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verdi.





CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Okan Konuralp, şahsi Twitter hesabında, "Üst Kurul’un bugünkü toplantısında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank-Palet Fabrikası-Katar ilişkisiyle ilgili sözleri görüşülmüş; yayıncı kuruluşa oy çokluğuyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verilmiştir." ifadelerini kullandı.





"BAŞARIR SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİĞİ HÂLDE CEZA KESİLDİ"





Başarır’ın sözlerinden neyi kastettiğini yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde zamanında izah etmiş olduğuna işaret eden Konuralp, "Yayın moderatörünün RTÜK içtihatlarına uygun olarak konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık getirmesine imkân tanıyan bir yaklaşım gösterdiği ve saptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması, bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı karara katılmadım." dedi.





Konuralp şunları kaydetti: "Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır. Bu çerçevede Sayın İlhanTaşçı ile birlikte karara karşı oy kullandığımız bilgisini kamuoyuna sunarız."





"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ DEVLETİN ORDUSU KATAR'A SATILMIŞ"





Habertürk TV’de Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne?" isimli programa katılan Başarır, Tank-Palet Fabrikası'nın Katar’a satıldığını belirterek, “Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullanmıştı.







Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine itiraz etmişti. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış?” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank-Palet ordu değil mi?” diye cevap vermişti.