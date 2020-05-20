RTÜK hangi kanala ne kadar ceza kesti?

Euronews Türkçe'den Enis Günaydın'ın haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) tarafsızlığı ve verdiği cezalar konusundaki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Hükümete muhalif kimlikleriyle tanınan yayın kuruluşlarına daha fazla ceza kesildiği öne sürülürken RTÜK, tüm iddiaları reddediyor.





Peki kurulun son bir buçuk yılda kestiği cezalar en fazla hangi kanalları etkiledi?





RTÜK, verdiği kararları düzenli olarak internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Şu anda en son 2020 Mart ayına kadar verilerin bulunduğu sitede, hangi kanala ne kadar ceza kesildiği incelenebiliyor.





Buna göre 1 Ocak 2019 tarihinden 25 Mart 2020 tarihine kadar en fazla idari para cezasının kesildiği FOX'a toplam 4 milyon 421 bin 775 TL ceza verildiği görülebiliyor.





RTÜK TARAFINDAN KESİLEN CEZALAR







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Üst Kurul, verdiği cezaları kanalların gelirlerine göre belirliyor. Bu kapsamda örneğin 7 kez para cezası alan Tele 1 kanalının ödemesi gereken toplam miktar, Kanal D'ye 1 seferde kesilen miktardan daha düşük.





Aynı dönemde hiç ceza almayan kanallar arasında ise Star TV, CNN Türk, TRT Haber, NTV ve A Haber bulunuyor.





RTÜK Üyesi Taşcı: 'Muhalifler cezalandırılıyor'





RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir tabloda, "muhalif kanallara" daha fazla ceza kesildiğini öne sürdü.





Bazı kanallara verilen ceza sayılarının karşılaştırıldığı tabloların bulunduğu Taşcı'nın Twitter iletisi, binlerce defa yeniden paylaşıldı.





RTÜK Başkanı Şahin: 'Üst Kurul talimatla iş yapmaz; Cumhurbaşkanımızın talimatları başımızın üstüne'





RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise kurulu savunarak talimatla iş yapmayacaklarını ancak Cumhurbaşkanının talimatlarına uyacaklarını belirtti.





Kararların oy çokluğuyla alındığına işaret eden Şahin, "Bu bakımdan açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki RTÜK talimatla iş yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir telkin ve talimat olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimat ve telkinleri devletimizin bütün organlarını ilgilendirir, emir telakki eder başımızın üstende deriz ama o ayrı bir şey. Rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir talimat olmadı" dedi.