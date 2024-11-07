Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK, Hocaefendi için 'mekânı cennet olsun' diyen sunucuya oybirliği ile ceza verdi /07 Kasım 2024 21:45

RTÜK, Hocaefendi için 'mekânı cennet olsun' diyen sunucuya oybirliği ile ceza verdi

Esenyurt, Halfeti, Batman ve Mardin belediyelerine kayyım atanmasının eleştirildiği televizyon kanallarına RTÜK'ten ceza yağdı. Ahmet Türk'ün sözlerini ekrana taşımak da cezalandırmanın konusu oldu. Halk TV, NOW TV ve TELE 1'e aylık iletişim gelirlerinin yüzde 3'ü oranında idari para cezası verildi.

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Velev'de yer alan habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının eleştirildiği televizyon kanallarına ceza verdi.

Görevden alınan Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın sözlerini ekrana taşımak da ceza sebebi oldu.

RTÜK ayrıca, TUSAŞ saldırısı sonrasında yayın yasağı kararlarına uymayan televizyon kanallarına da üst sınırdan yaptırım uyguladı.

KAYYIM CEZALARI: HALK TV, NOW, TELE 1…

Belediyelere kayyım uygulamasının eleştirildiği yayınlara yer veren, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın ‘yeni’ süreçle ilgili yorumlarını izleyiciye ulaştıran Halk TV, NOW TV ve TELE 1’e aylık iletişim gelirlerinin yüzde 3’ü oranında idari para cezası verildi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA ‘YAYIN YASAĞI’

RTÜK gündüz kuşağı programları başta olmak üzere yayın yasaklarına uymayan televizyonlara ve tartışma programlarına üst sınırdan yaptırım uyguladı. Gündüz kuşağı programlarına “genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerinin” ihlal edildiği gerekçesiyle de ceza verildi. Küfürleşmelere varan tartışma programlarına da üst sınırdan cezalar verildi.

Üst Kurul, gündüz kuşağı programları için TV 8, KANAL D ,NOW TV, Beyaz TV, Show TV, ATV ve Star TV’ye üst sınırdan yaptırım uyguladı.

TUSAŞ saldırısı sonrası yayın yasağına uymayan Akit TV, Beyaz TV, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, TELE 1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC, Halk TV ve Flash Haber’e üst sınırdan idari yaptırım uygulandı.

‘FETHULLAH GÜLEN’ CEZASI

Toplantıda Bursada Bugün TV’ye; sunucu Aysın Komitgan’ın Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatı üzerine kullandığı “Ne diyelim, mekânı cennet olsun” ifadesi nedeniyle oy birliğiyle yüzde 5 para cezası verildi.

Üst Kurul, ayrıca Berat TV ve Kanal Ege’ye de usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza kesti. Açıklamada, “dizilerin aile yapısına verdiği zararlar” konusunda da somut adımlar atılacağı vurgulandı.
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