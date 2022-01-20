Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK, Fox sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı /20 Ocak 2022 10:29

RTÜK, Fox sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu.

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin ‘hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu’ gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” ileri süren Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

SELÇUK TEPELİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan’ın o konuşmasındaki sözleri dikkat çekmişti. Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçtiğini belirterek “2022 en parlak yılımız olacak” diye konuşmuştu.

Erdoğan, yeni ekonomi modeli ile ilgili de o konuşmasında açıklamalarda bulunmuştu. FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli ise Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirmişti.

Türk Lirası'na ilgili arttırmak için projeler olduğunu söyleyen Erdoğan’a, Tepeli, “Nedir mesela; bir Türk lirası alana bir Türk lirası mı vereceksiniz?” diye sormuştu. Tepeli ardından, yabancılara yapılan satışları eleştirmişti.
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RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

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