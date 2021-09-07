Samanyolu Haber /Medya / RTÜK’ten Halk TV’ye ‘Kılıçdaroğlu’ cezası /07 Eylül 2021 19:31

RTÜK’ten Halk TV’ye ‘Kılıçdaroğlu’ cezası

RTÜK, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik bir kadının tutumunu eleştiren gazeteci İsmail Saymaz’ın sözleri nedeniyle Halk TV’ye para cezası verdi.

SHABER3.COM

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çorum’da nezaketsiz davranışta bulunan bir kadını eleştirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV’ye Saymaz’ın söyleri nedeniyle yüzde 3 para cezası verdi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’İN SALONDAN ÇIKARILMASI TEKLİFİ GÜNDEME ALINMADI

Halk TV’ye yönelik cezaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da kadim Anadolu kültürüne aykırı, nezaketten uzak davranan hanımefendinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verildi. O hanımefendi başka siyasetçi şahsa aynı davranışı sergilese hali nice olurdu!?” ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:

“Bugünkü toplantıda; Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sözlerine ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in daha önce attığı tivitle ihsası reyde bulunduğundan bu dosyada salondan çıkarılmasını kurula teklif ettim. Sayısal çoğunluğa sığınan Şahin 2’ye karşı 6 oyla gündeme dahi aldırmadı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber RTÜK’ten Halk TV’ye ‘Kılıçdaroğlu’ cezası Sonraki Haber >>

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:08:09