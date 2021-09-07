RTÜK’ten Halk TV’ye ‘Kılıçdaroğlu’ cezası

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çorum’da nezaketsiz davranışta bulunan bir kadını eleştirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV’ye Saymaz’ın söyleri nedeniyle yüzde 3 para cezası verdi.







RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’İN SALONDAN ÇIKARILMASI TEKLİFİ GÜNDEME ALINMADI





Halk TV’ye yönelik cezaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da kadim Anadolu kültürüne aykırı, nezaketten uzak davranan hanımefendinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verildi. O hanımefendi başka siyasetçi şahsa aynı davranışı sergilese hali nice olurdu!?” ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:





“Bugünkü toplantıda; Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sözlerine ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in daha önce attığı tivitle ihsası reyde bulunduğundan bu dosyada salondan çıkarılmasını kurula teklif ettim. Sayısal çoğunluğa sığınan Şahin 2’ye karşı 6 oyla gündeme dahi aldırmadı.”