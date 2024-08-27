Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK’ten hukuksuzluğun itirafı /27 Aðu 2024 10:41

RTÜK’ten hukuksuzluğun itirafı

Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın yayın kuruluşlarına, “Yapıcı ikazda” bulunduğunu belirten RTÜK, kendi sözlerini yalanladı. Soru önergesi kapsamında bilgi veren RTÜK, “Yapıcı ikaz gibi bir uygulama yok” yanıtını verdi.

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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, iktidara karşı eleştirel yayınlar yapan medya organlarına yönelik sansürün itirafı niteliğindeki sözlerini unuttu. Daha önce, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın yayın kuruluşlarına, “Yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazda” bulunduğunu söyleyen Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdiği bilgi notunda ise “RTÜK’ün yapıcı ikaz gibi bir uygulaması bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Halkbank’ın, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan’ın şirketine kredi verdiğini ortaya koyan haberlere, 5 Haziran 2024 tarihinde erişim engeli getirildi. RTÜK Başkanlığı’nın yanı sıra Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ebubekir Şahin, haberlerin ardından medya kuruluşlarına, “Ceza uyarısı” yaptı. Şahin, 6 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır” dedi.

Şahin’in, “Sansürün itirafı” niteliğindeki tepki çeken sözleri TBMM gündemine taşındı. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM Başkanlığı’na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bulut, “RTÜK Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin’in görev tanımında, ‘Yapıcı ikaz’ var mıdır?” sorusunu yöneltti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bulut’un önergesine yanıt için RTÜK’ten bilgi talep etti. Bakanlığın RTÜK’ten aldığı yazı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kendi sözlerini yalanlar nitelikte ifadeler içerdi. RTÜK’ün görevlerinin sıralandığı yazıda, Şahin’in kendisini yalandığı şu sözlere yer verildi:

“Üst Kurul’un, ‘Yapıcı ikaz’ şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır”

Bulut, “RTÜK Başkanı haddini aşmış, hukuku çiğnemiştir” ifadelerini kullandı.
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