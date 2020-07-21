Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK’ün TELE 1’e verdiği “ekran karartma” cezasına mahkemeden durdurma /21 Temmuz 2020 10:25

RTÜK’ün TELE 1’e verdiği “ekran karartma” cezasına mahkemeden durdurma

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TELE 1 kanalına verilen beş günlük "ekran karartma" cezasında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı alınan kararın metnini Twitter hesabından paylaştı.

SHABER3.COM

RTÜK, TELE 1 kanalında farklı tarihlerde yayınlanan programlar nedeniyle kanala beş gün ekran karartmas cezası vermişti. Kanal, cezaya itiraz edeceğini duyurmuştu.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, idare mahkemesine başvurusu sonrası mahkemenin ara karar verdiğini açıkladı. Taşçı, Twitter hesabından mahkeme kararını paylaştı.

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURABİLİR”

Mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi: “Dava konusu işlemin, yayıncı kuruluşun televizyon yayınının durdurulmasına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce bağlantı hakkında bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber RTÜK’ün TELE 1’e verdiği “ekran karartma” cezasına... Sonraki Haber >>

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:12