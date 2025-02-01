RTÜK yine muhalif kanallara ceza yağdırdı!





OTEL YANGINININ FATURASI GAZETECİLERE KESİLDİ





RTÜK BAŞKANINA ELEŞTİRİYE CEZA

Sözcü TV ana haber bülteninde, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin, "Düşünsenize yani bir parti başkanını alabiliyorlar. Bir parti başkanını işte hazır aldık bir başka suç da isnat edelim diyebiliyorlar. Arkadaşlar hepimiz güvencesiziz. Hiçbirimizin güvencesi yok. İktidara yakınsan hiçbir şey başına gelmez. iktidar aleyhinde konuşuyorsan, ister gazeteci ol ister siyasetçi ol, alınabilirsin. Senin başına her şey gelebilir" değerlendirmeleri nedeniyle "eleştiri sınırları içerisinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" bendinin ihhlali nedeniyle yüzde 3 para cezasına hükmedildi.





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, Now TV, Sözcü TV ve TELE 1'e yine ceza yağdırdı.RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda kurulun muhalif televizyon kanallarına verdiği cezalar ve gerekçelerini duyurdu.Gazeteci Barış Pehlivan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişiyle yaptığı telefon görüşme kaydını yayınlaması gerekçesiyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Oy çokluğuyla alınan karar, yasanın “özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık” hükmüne dayandırıldı.Kurul’un çoğunluğu, "Neden Sonuç" isimli programda Seda Selek’in “Soyadı B. İlginç bir isim. Kendisi ne kadar cana yakın ya da kime yakın… Ya da ne kadar cana yakın bilinmez. Ama kime yakın ortada” sözleriyle bilirkişinin hedef alındığını değerlendirdi.Now TV’ye "Orta Sayfa" programında, 78 yurttaşın hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili katılımcıların sorumluluğun Turizm Bakanlığı'nda olduğuna ve siyasetin bu soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez" hükmünden yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.Sözcü TV ve Tele 1 kanallarına da Kartalkaya’daki orman yangınıyla ilgili bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından korsan olarak tanımlanmasına dönük eleştiri nedeniyle "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez" maddesinden yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.Sözcü TV’ye Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile siyasetçi Cem Toker’in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik sözler nedeniyle "insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine" aykırılıktan oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verildi.Cezaya Enginyurt’un "RTÜK sahibine hizmet ediyor. iktidarın geleceğini sağlama almak, ona yönelik eleştirileri ortadan kaldırmak, konuşacak onları susturmak için bir görevi ve misyonu var. Bunu da layıkıyla yerine getiriyor. Dilerim Ebubekir kardeşimiz yeni bakanlar kurulu açıklanacakmış ocak ayı içerisinde. Kendisine orada layıkıyla bir yer bulabilir" sözleri; Cem Toker’in de "2020 yılında yine RTÜK’ün başı Ebubekir Şahin şöyle bir cümle kuruyor: ‘Cumhurbaşkanımızın talimat ve telkinlerini emir telakki ederiz.’ Cumhurbaşkanımız dediği kişi aynı zamanda AKP’nin genel başkanı, yani bir parti genel başkanının telkin ve talimatlarını emir telakki ederim diyen bir adam bütün Türkiye’deki medyanın üzerinde Demoklaes’in kılıcı gibi sallanıyor" sözleri dayanak yapıldı.Sözcü TV’ye Cemal Enginyurt’un hakaret suçlamasıyla açtığı bir davada mahkeme tarafından sanığın beraatine karar verilmesi nedeniyle sarf ettiği "Bana hakaret eden, anama, eşime küfreden şerefsize nasıl beraat verdin utanmaz adam? Böyle bir ceberrutluk yok. AKP’nin hâkimi savcısı değil, Allah’ın adamı olun" sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.TELE 1 kanalında sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından arabesk müziğine ilişkin eleştiri nedeniyle yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.Now TV’ye Nun Eğitim ve Kültür Vakfı hakkındaki habere ilişkin mahkemenin cevap ve düzeltme metnini değiştirerek ve olağan hızı dışında daha hızlı okunması nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.