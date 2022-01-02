RTÜK yönetimi o programla ilgili harekete geçiyor

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" isimli program hakkında inceleme başlatacak.Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanıp kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor. Programa, kullanılan maskelerin çocukları olumsuz etkilediğine ilişkin tepkiler geldi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, prgram hakkında inceleme başlatılacağını söyledi.Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" dedi.