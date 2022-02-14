RTÜK yönetiminden 'uluslararası haber siteleri' açıklaması

RTÜK yönetimi, uluslararası haber sitelerinin denetlenmesine yönelik kararına gelen eleştiriler üzerine açıklama yaptı. “RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır” iddiasında bulunuldu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle (DW) ve Euronews'ten lisans başvurusu yapmasını istemesiyle ilgili bir açıklama yaptı.RTÜK, aktif olarak görsel ve işitsel yayıncılık yapılan yerli ve yabancı sitelerin lisans alma zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Bunu da 6112 sayılı kanuna (Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun) dayandırdı.Açıklamada “İlgili yayın kuruluşlarının URL adreslerinde yapılan incelemede ana ekranlarında ‘Canlı’ sekmesi ve ‘Video’ sekmelerinin yer aldığı tespit edilmiştir. ‘Canlı’ sekmesinden düzenli bir yayına geçilebildiği, ‘Video’ sekmesindense ‘Dünya, Avrupa, Ekonomi, Spor, Gezi, Kültür, Programlar’ başlıkları altında çeşitli içeriklerin katalog şeklinde sıralandığı görülmektedir” dedi.