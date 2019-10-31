RTÜK'te AKP darbesi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Faruk Bildirici’nin üyeliğini düşürdü.





Skandal karara imza atan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından seçilen Bildirici’nin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte basın açıklaması yapması sebebiyle tarafsızlığını kaybettiğini iddia etti.





Bildirici, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) temsilen RTÜK başkanı olan Şahin'in hukuk dışı uygulamalarını eleştiriyordu. AKP'ye yakın gazeteler bir süredir Bildirici’yi hedef alan haberleri yayımlıyordu.







Bildirici 27 yıldır çalıştığı Hürriyet gazetesinde ombudsmanlık yaparken geçen mart ayında gazeteden ayrılmış, daha sonra CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilmişti.







BİLDİRİCİ: RTÜK'ÜN NE ÖZERKLİĞİ NE DE BAĞIMSIZLIĞI VAR





Faruk Bildirici, kararın ardından yazılı açıklama yaptı. Bildirici açıklamasında, "“lk günden söylemiştim. RTÜK’te olup bitenleri bilmek bu ülkede yaşayan herkesin hakkı. RTÜK’ün şeffaf olması gerekli." dedi.





"Bu düşünceden hareketle RTÜK üyesi olarak yaklaşık 3,5 aydır kurulun şeffaflaşması ve siyasi iktidarın arka bahçesi olmaktan kurtulması için mücadele ettim." diyen Bildirici, "Müzakerelerle ilgili gizlilik kuralına özen gösterdim ama kararlarla ilgili düşüncelerimi, karşı oylarımı, itiraz gerekçelerimi topluma açıklamaktan geri durmadım." diye konuştu.





Bildirici şunları kaydetti. "Üst Kurul yönetimi bundan rahatsız oldu. Zira RTÜK, başkanlık sistemiyle yönetiliyor; Başkan, Üst Kurul’a danışmaya bile gerek duymadan birçok konuyu keyfine göre belirliyor. RTÜK’ün ne özerkliği var artık ne de bağımsızlığı.”





Faruk Bildirici, "Umarım bu demokrasi darbesi yargıdan döner.” dedi.





“HUKUKSUZLUĞUN ÜZERİNİ ÖRTMEK İÇİN YİNE HUKUK DIŞI BİR YÖNTEM UYGULADI”





RTÜK’te muhalif üyelerin eleştirilerini kamuoyu ile paylaşmasının iktidarı rahatsız ettiğini belirten Bildirici, "Ben böyle bir muhalif olmayınca da RTÜK içinde hareketim, ilgililerden en basit bir konuda bile bilgi almam ilk günden itibaren sınırlandı. Buna rağmen yılmadan çabalarımı sürdürdüm." diye konuştu.







Ebubekir Şahin’in RTÜK’ün yanısıra Basın İlan Kurumu ve Türksat’ın da yönetiminde olduğunu tespit etmesinin Şahin'i rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Ben Şahin’in çekilmiş sayılması gerektiğini, müstafi duruma düştüğünü ve yönettiği toplantılardaki kararların kanunsuz olduğunu savundum, kararlara muhalefet şerhleri düştüm. Onunla da kalmayıp İdare Mahkemesi’nde dava açtım." dedi.





Bildirici şunları ifade etti: "Kendi hukuksuzluğunun üzerini örtmek için yine hukuk dışı bir yöntem uyguladı. Hiçbir somut gerekçe, hiçbir somut suçlama olmadan üyeliğimin düşürülmesi beni mücadelemden alıkoyamaz.”





“25 YILLIK RTÜK TARİHİNDE BİR İLK VE DEMOKRASİ AÇISINDAN TEHLİKELİ BİR YOL AÇILDI”





Faruk Bildirici, üyeliğinin düşürülmesiyle 25 yıllık RTÜK tarihinde demokrasi açısından tehlikeli bir ilke imza atıldığını söyledi.





"Eleştirilerime tahammül edemeyenler benden sonra da beğenmedikleri, susturmak istedikleri üyeyi istedikleri zaman kuruldan atabilir." diyen Bildirici, "Artık beş-altı kişilik çoğunluğu elde eden taraf, diğerlerini kurulda barındırmayabilir. Meclis’in seçtiği üyeyi RTÜK’teki beş-altı kişi el kaldırıp kuruldan atamamalı." dedi.





Bildiri karara karşı dava açacağını kaydetti: "Umarım bu demokrasi darbesi yargıdan döner.”