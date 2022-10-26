Samanyolu Haber /Politika / RTÜK'te boş kontenjan AKP'ye geçti /26 Ekim 2022 16:03

RTÜK'te boş kontenjan AKP'ye geçti

TBMM Başkanlık Divanı'ndan RTÜK'ün boş kontenjanı için karar çıktı. Boş kontenjan AKP'nin oldu.

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Tartışmalı RTÜK kontenjanı için Taha Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz esas alındı. Dolayısıyla kontenjanın 1 Temmuz'daki Meclis aritmetiğine göre yapılmasına karar verildi.

RTÜK kontenjanın boşalmasından bir gün önce Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifası hesapları yeniden değiştirmiş oldu. Buna göre kontenjan yine AKP'nin

Mehmet Ali Çelebi'nin, AKP'ye katılımı ile Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den istifası RTÜK kararına etki etmemiş oldu. Genel Kurul'da üye seçimin haftaya yapılması planlanıyor.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Eşref Fakıbaba'nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından boş olan RTÜK üyeliğinin İyi Parti'ye geçmesi gerektiğini söylemişti. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray da Fakıbaba’nın istifasının ardından “RTÜK üyeliği İYİ Parti’nin hakkıdır” demişti.

RTÜK’teki dağılım nasıl oluyor?
RTÜK üyeliklerindeki kontenjan sayısı partilerin Meclis’teki sandalye sayılarına göre dağıtılıyor. Bu dağıtım milletvekili seçimlerinde olduğu gibi D’Hondt sistemine göre yapılıyor.

RTÜK, biri başkan, biri de başkanvekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşuyor. Mevcut üst kuruldaki isimler Ebubekir Şahin, Orhan Karadaş, Mehmet Daniş, ve Nurullah Öztürk AKP kontenjanından, Okan Konuralp ve İlhan Taşçı CHP kontenjanından, Deniz Güçer MHP kontenjanından Ali Ürküt de HDP kontenjanından seçilmişti.
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