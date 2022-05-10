RTÜK'ten 4 TV kanalıyla ilgili yeni karar

Flash TV, Halk TV, TELE 1 ve KRT TV ile ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetimi tarafından yeni bir ceza kararı alındığı belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından RTÜK'ün Flash TV, Halk TV, TELE 1 ve KRT'ye oyçokluğuyla para cezası verdiğini açıkladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından RTÜK'ün Flash TV, Halk TV, TELE 1 ve KRT'ye oyçokluğuyla para cezası verdiğini açıkladı.

"BU İSİMLERİN YAYINLARA ÇIKARILMAMASI HEDEFLENİYOR"





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Gezi Parkı Davası kararı sonrası yaptığı açıklamaları gerekçe gösteren 'iktidarı küçük düşürme ve aşağılama' gerekçesiyle RTÜK tarafından yüzde 3 para cezası verildi.Kararı RTÜK üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından duyurdu."RTÜK, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Gezi Davası sonrasındaki açıklamalarla “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” savıyla Flash, HalkTV, Tele1 ve KRT’ye oyçokluğuyla yüzde 3 para cezası verdi.RTÜK’ün bugünkü cezaları gösterdi ki; milletvekilerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına kadar uzandı."