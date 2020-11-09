Samanyolu Haber /Medya / RTÜK'ten 72 saatlik süre /09 Kasım 2020 23:27

RTÜK'ten 72 saatlik süre

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet üzerinden lisanssız bir şekilde yayın yapan radyolara 72 saatlik bir süre tanıdığı ifade edildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye'de internet üzerinden lisanssız yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirterek, başvuruda bulunmayanlarla ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağını ifade etti.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan 'Deezer' ve 'Tidal' platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi. Bununla birlikte, 'http://enbursa.com/', 'http://serikajanstv.com/', 'http://kent19.tv/', 'http://radiokent.net/' sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi. Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır."
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