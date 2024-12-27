RTÜK'ten Cumhuriyet'in YouTube kanalına lisans zorunluluğu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Dr. Necdet İpekyüz son toplantıda alınan skandal bir kararı kamuoyuyla paylaştı. İpekyüz, Cumhuriyet gazetesinin 72 saat içerisinde YouTube kanalına yayın lisansı başvurusu yapmaması durumunda, kanalın erişime engelleneceğini belirtti.



İpekyüz, RTÜK kararının art niyetli olduğuna dikkat çekerek, "YouTube’a getirilen ilk yayın lisansı zorunluluğunun milyonlarca lira kazanan yayıncılar yerine Cumhuriyet Gazetesi YouTube hesabına getirilmesi, RTÜK’ün YouTube’un denetime alınmasındaki amacını da gözler önüne serdi" dedi.



'BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞE TEHDİT'



Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan ve bağımsız gazetecilere yönelik de bir tehdit oluşturacağını belirten Dr. Necdet İpekyüz şu ifadeleri kaydetti:



"RTÜK, yılın son toplantısında Cumhuriyet gazetesinin YouTube hesabı için yayın lisansı alması gerektiğine karar verdi. Bugün alınan karar sonucu Cumhuriyet gazetesi 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapmazsa, gazetenin YouTube hesabına erişim engeli gelecek. Bir süredir tartışılan YouTube’a yönelik RTÜK denetimi de 'kanun olmamasına' rağmen kanunsuz fiili bir durum başlamış oldu.



Cumhuriyet gazetesine getirilen lisans zorunluluğu internet üzerinden yayın yapan yüzlerce bağımsız gazeteci için de büyük bir tehdit oluşturacak. YouTube’a getirilen ilk yayın lisansı zorunluluğunun milyonlarca lira kazanan yayıncılar yerine Cumhuriyet Gazetesi YouTube hesabına getirilmesi, RTÜK’ün YouTube’un denetime alınmasındaki amacını da gözler önüne serdi."