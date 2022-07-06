RTÜK'ten Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin yeni karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı getirdi.Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, olayın ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.Saldırıya uğrayan doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getiren RTÜK tarafından yapılan açıklamada; "Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.