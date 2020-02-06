Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten 'Fatih Portakal' ve 'Serdar Akinan' cezası /06 Şubat 2020 16:21

RTÜK'ten 'Fatih Portakal' ve 'Serdar Akinan' cezası

RTÜK, Fatih Portakal'ın açıklamaları nedeniyle FOX TV'ye, deprem yayınları nedeniyle de Halk TV, KRT, Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e idari para cezası verdi.

SHABER3.COM

RTÜK, Fatih Portakal'ın Doğu Akdeniz haberini sunarken kullandığı ifadeler nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır…" hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla FOX'a idari para cezası uyguladı.

Söz konusu ceza, toplantıdan günler önce yandaş basın tarafından duyurulmuştu:

Toplantıda  Serdar Akinan'ın, arama kurtarma faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı’nın deprem bölgesini ziyareti sebebiyle ertelendiği haberi de değerlendirildi. İnceleme sonucunda Kanun'un  "…soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz…" hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla KRT’ye para cezası verildi.

Halk TV’de yayınlanan 'Ceviz Kabuğu' programı da ceza aldı. Programda sarf edilen ifadelerin deprem hakkında halkı bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku ve panik oluşturacak nitelikte olduğu gerekçesiyle Halk TV’ye RTÜK tarafından para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

RTÜK ayrıca deprem yayınları nedeniyle ceza Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e de idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber RTÜK'ten 'Fatih Portakal' ve 'Serdar Akinan' cezası Sonraki Haber >>

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:55