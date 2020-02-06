RTÜK'ten 'Fatih Portakal' ve 'Serdar Akinan' cezası

RTÜK, Fatih Portakal'ın Doğu Akdeniz haberini sunarken kullandığı ifadeler nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır…" hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla FOX'a idari para cezası uyguladı.





Söz konusu ceza, toplantıdan günler önce yandaş basın tarafından duyurulmuştu:





Toplantıda Serdar Akinan'ın, arama kurtarma faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı’nın deprem bölgesini ziyareti sebebiyle ertelendiği haberi de değerlendirildi. İnceleme sonucunda Kanun'un "…soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz…" hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla KRT’ye para cezası verildi.





Halk TV’de yayınlanan 'Ceviz Kabuğu' programı da ceza aldı. Programda sarf edilen ifadelerin deprem hakkında halkı bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku ve panik oluşturacak nitelikte olduğu gerekçesiyle Halk TV’ye RTÜK tarafından para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.





RTÜK ayrıca deprem yayınları nedeniyle ceza Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e de idari para cezası yaptırımı uyguladı.