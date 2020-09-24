Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten Fox TV ile ilgili inceleme kararı /24 Eylül 2020 22:13

RTÜK'ten Fox TV ile ilgili inceleme kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Fox TV'de yayınlanan bir dizi ile ilgili gelen şikâyetler sonrasında inceleme başlatma kararı aldığı ifade edildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikâyetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikâyetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kimsesizler dizisinin konusu
Ailesi olmayan bir grup çocuğun dostluğunu ve onların etrafında gelişen olayları konu alan Kimsesizler dizisinin oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün yer alıyor.
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