Samanyolu Haber /Medya / RTÜK'ten FOX TV ile ilgili yeni karar /06 Ekim 2021 21:49

RTÜK'ten FOX TV ile ilgili yeni karar

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın son kitabı Efsun'un yayınlanması sonrasında eşi Başak Demirtaş'ın yayına çıktığı FOX TV hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Tv hakkında inceleme başlattı.

Fox TV, cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın son kitabı Efsun'un çıkmasının ardından eşi Başak Demirtaş'ı programına konuk olarak aldı.

Demirtaş'ın yayına katılmasına gösterilen tepkilerin ardından RTÜK, Fox TV hakkında inceleme başlattı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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