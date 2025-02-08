Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten haber bültenleri ve spikerlere 'uyarı' /08 Şubat 2025 14:34

RTÜK'ten haber bültenleri ve spikerlere 'uyarı'

RTÜK, haber bültenlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında yeni bir uyarı yaptı. RTÜK açıklamasında, haber spikerlerinin sunumlarıyla ilgili de uyarılarda bulunuldu. Spikerlerin siyasi içerikli ve taraflı yorumlardan kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre RTÜK, son açıklamasında haber bültenlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu. Bazı haberlerin, Türkiye'de olumlu gelişmeler yaşanıyormuş gibi bir izlenim yaratılmadan kamuoyuna sunulduğu ve bunun da toplumda karamsarlık ve yalnızlık hissi oluşturduğu ifade edildi.

RTÜK açıklamasında, haber spikerlerinin de belirli etik kurallara uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Sunucuların siyasi içerikli ve taraflı yorumlardan kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı. 10 maddelik kuralların haber bültenlerinde dikkate alınması gerektiği, aksi takdirde medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru!                                                                                                                    

RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir.

Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde “olumlu olaylar” olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir.

Yayıncı kuruluşlarımızın, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmaktadır. Ancak bu bağımsızlık kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirmektedir.

Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve millî teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan “yandık”, “bittik”, “mahvolduk” haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur.

Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır. Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizler gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta, gazetecilik mesleğine de büyük zarar vermektedir.
 
6112 sayılı Kanunumuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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