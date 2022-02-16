Samanyolu Haber /Medya / RTÜK'ten Halk TV ile ilgili yeni karar /16 Şubat 2022 19:47

RTÜK'ten Halk TV ile ilgili yeni karar

Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri sonrasında RTÜK yönetiminin Halk TV kararı belli oldu.

SHABER3.COM

RTÜK'ün Ayşenur Arslan'ın Halil Falyalı cinayetine ilişkin Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle başlattığı incelemede karar çıktı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdiğini duyurdu.

RTÜK, Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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