Samanyolu Haber /Medya / RTÜK'ten Halk TV ve KRT TV'ye ceza kararı /21 Nisan 2021 22:48

RTÜK'ten Halk TV ve KRT TV'ye ceza kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), RTÜK'ten Halk TV ve KRT TV'ye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un katıldığı televizyon programında  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle KRT'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi.

İzleme raporlarını gündeme alan RTÜK, KRT televizyonu hakkında hazırlanan uzman raporunu müzakere ederek, Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında CHP Milletvekili Engin Özkoç'un sözlerini inceledi. Özkoç'un yayındaki sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını tespit eden RTÜK, yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı. 

Halk TV'ye de ceza

Ayrıca, Halk TV'de yayınlanan 'Haber Masası' programında konuk Afşin Hatipoğlu'nun sözleri nedeniyle kanala en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Özkoç ne demişti? 

RTÜK Üyeleri, Özkoç’un yayındaki “Şu anda bir darbe yönetimi tarafından yönetiliyoruz. 15 Temmuz’dan sonra 20 Temmuz darbesini gerçekleştiren bir darbe yönetimi tarafından yönetiliyoruz… Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır…Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir…Türkiye’nin tek kurtuluşu Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan gitmesidir…” sözlerini inceledi. Programda kullanılan sözlerin eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
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