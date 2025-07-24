RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1'e Ceza

'TELE 1'İN LİSANSININ İPTALİ GÜNDEMDE













Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, kurulun TELE 1’e 5 gün süreyle yayın durdurma cezası verdiğini açıkladı. Taşçı, öte yandan hem TELE 1’e hem de Halk TV’ye idari para cezası kesildiğini de duyurdu.Taşçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cezanın Basın Bayramı’na denk gelmesine dikkat çekerek, RTÜK’ün eleştirel yayın yapan kanallara yönelik tutumunu şöyle değerlendirdi:"Basın Bayramında RTÜK’ten TELE 1’e 5 gün ekran karartma cezası! Sansürün kaldırılışının yıldönümünde RTÜK, eleştirel yayınları nedeniyle televizyon kanallarını yine cezalandırdı.İstedikleri, gerçekler konuşulmasın; hedefleri basını susturmak, ekranları karanlığa boğmak.Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüşen RTÜK, TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi. Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE 1’in lisansının iptali gündeme gelecek.2- Tele 1’de “Çürüme” ve Halk TV’de “Gündem Özel” adlı programda, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın” sözlerini ekrana getirmeleri nedeniyle bu kanallara “kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü” ifadeler savıyla bu kanallara yüzde 3 idari para cezası verildi."