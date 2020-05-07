RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha: 5 kez...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV’ye konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun konuştuğu programı ele aldı.





Üst Kurul, raporda yer alan Şirin Payzın’ın sunduğu “Sözüm Var” programına konuk olan Kaftancıoğlu’nun kullandığı “Şöyle bir gerçeklik var ki…. önümüzdeki seçimde bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı….. Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum” cümlelerini inceledi.





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görevini aşan bir değerlendirmeyle sözleri, "milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçmiş olduğu hükümeti ve yine halkın oylarıyla uygulamaya geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler" olarak yorumladı.





Üst Kurul, sözlere karşı program moderatörünün herhangi bir müdahalede bulunmamasını da ceza gerekçesi yaptı.





RTÜK, 6112 sayılı Yasanın ihlal edildiğini ileri sürerek kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlal edildiğine kanaat getirerek Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.





MEDYA MAHALLESİ'NE DE CEZA VERİLMİŞTİ





RTÜK, geçtiğimiz hafta İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın katıldığı Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına da 5 program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.





FATİH ALTAYLI'NIN PROGRAMINA DA CEZA





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yayın konuğu olduğu “Teke Tek” programında Fatih Altaylı'nın sözleri nedeniyle Habertürk de ceza aldı.





Altaylı Habertürk’teki yayın esnasında kendisine sosyal medyadan tehditler geldiğini ifade etmişti. Bunun üzerine Akşener, Altaylı’ya kendi evinin basılması sürecini anlattı. Akşener’den hemen sonra söze giren sunucu Fatih Altaylı, “it ürür, kervan yürür” ifadelerini kullandı.





Üst Kurul, söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk’e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.