Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten Halk TV'ye ceza: 5 kez... /30 Nisan 2020 22:15

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza: 5 kez...

"Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi" programına RTÜK tarafından 5 kez program durdurma cezası ve yüzde 5 idari para cezası verdiği ifade edildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'de yayınlanan "Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi" programına 5 kez program durdurma cezası ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

TELE1 TV’ye ve Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber’e 3 kez yayın durdurma cezası veren RTÜK bu kez de Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma cezası verdi.

Durumu sosyal medya hesabından duyuran RTÜK Üst Yayın Kurulu CHP'li Üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK artık tam anlamıyla iktidarın sopası olduğunu ispatladı. Bugünkü Üst Kurul toplantısında, Sarayın işaretiyle; zorlama raporlarla, eleştirel yayın yapan (muhalif) tüm televizyonlara en ağır cezalar verildi. Halk TV’deki Medya Mahallesi, 5 kez program durdurma cezası aldı" diye yazdı. 
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