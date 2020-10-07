Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten Halk TV'ye ceza kararı /07 Ekim 2020 23:06

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV'ye para cezası verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu hafta gündemine aldığı Halk TV'de yayımlanan ve Azerbaycan konusunun işlendiği "İki Bakış İki Yorum" programı nedeniyle, kanala "Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i aşağılama" 'suçundan' para cezası verdi.

Gazeteci Levent Gültekin'in "…Azerbaycan devlet mi gerçekten bir aşiret demokrasi yok hukuku yok otoriter yönetim var seçim yok paranın üzerinde yüzüyorlar bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…" sözleri sebebiyle kurul, "'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle" Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine hükmetti.

Açıklamada, "Bütün üyelerin Azerbaycan'ın yanında olduğu ve dünyaya mesaj iletildiği" ifadelerine yer verildi:

"Yapılan değerlendirme sonucunda yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine varıldı.

"RTÜK, Levent Gültekin'in sözlerine karşı verdiği tepkiyle aynı zamanda dünyaya bir mesaj da iletmiş oldu. Toplantıda bütün Üyeler, Azerbaycan'ı destekleyen tavır sergilerken, söz konusu programdaki ifadelerin kabul edilemeyeceği dile getirildi. RTÜK Üyeleri Ermenistan'ın saldırgan tavrınıysa kınadılar. Halk TV'ye verilen Azerbaycan cezası kararı oy birliğiyle alındı."
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