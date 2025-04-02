RTÜK'ten medyaya 'boykot' tehditi: Gözümüz üstünüzde

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanal ve yayınların takip edildiğini" belirterek "Gereği yapılacak" dedi.





X hesabından yaptığı paylaşımda Şahin, boykot çağrılarıyla "Türkiye'nin değer ve kazanımlarının sarsılmaya çalışıldığını" savunarak, şöyle dedi:





"Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur."





Şahin mesajında, "Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini de kullandı.





RTÜK geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilerini canlı yayınlarla aktardıkları gerekçesiyle Sözcü TV, Halk TV, NOW TV ve Tele1 kanallarına para cezasından ekran karartmaya uzanan cezalar vermişti.





2 bin kişi gözaltına alındı

Haber ajansı ANKA'nın derlediği bilgilere göre 19 Mart'tan bu yana, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı. Büyük çoğunluğu gençlerden oluşan bu kişilerden 316'sı tutuklandı.





Bayramı cezaevinde geçiren İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli ve Adana'daki tutuklular hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise protestolara katılan ve aralarında tutukluların da bulunduğu 213 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırladı, bu kişilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.