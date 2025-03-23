Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten medyaya 'İmamoğlu' uyarısı: 'Yayın durdurma ve lisans iptali uygulanabilir' /23 Mart 2025 02:02

RTÜK'ten medyaya 'İmamoğlu' uyarısı: 'Yayın durdurma ve lisans iptali uygulanabilir'

RTÜK'ten televizyonlara uyarı yaparak, "Yayın durdurma ve lisans iptaline varan cezalar uygulanabilecektir" dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyonlara gözdağı niteliğinde bir 'uyarı' yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur" dedi.
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