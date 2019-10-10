RTÜK'ten medyaya 'susturma' tehdidi

Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyonu, sivil yerleşim yerlerine dönük havadan ve karadan saldırılarla devam ederken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan medyaya “susturma” açıklaması yapıldı.







"Terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır" ifadelerine yer verilen RTÜK açıklamasında, “Doğru bilgilerle toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlayan” yayın kuruluşlarına ise teşekkür etti.





RTÜK, “Toplumda infial oluşturabilecek” yayınlar yapan kuruluşlarla ilgili ivedilikle gerekli işlemleri yaptıklarını belirterek, “Barış Pınarı Harekatı’nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar hızlıca tespit edilerek devletin diğer ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde susturulmaktadır” ifadelerini kullandı.





Gün içinde İstanbul Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Savcılık açıklamasında şöyle denildi:





“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı’ üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir.”