RTÜK'ten Netflix açıklaması: Geçit vermeyeceğiz

Netflix’in yeni yerli yapım dizisi olacak Aşk 101, önümüzdeki günlerde abonelerin beğenisine sunulacak. Aşk 101, daha yayına girmeden sosyal medyadaki bir sahte hesaptan yapılan paylaşım ile tartışmaların odak noktası haline gelmişti.





RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de tartışmalara katılarak Netflix’i uyardıklarını ve ahlaksızlığa geçit vermeyeceklerini söyledi.





Bir grup dışlanmış gencin hayatla olan mücadelesi ve adaptasyon süreçlerinin anlatıldığı dizinin fragmanı 6 Nisan'da paylaşılmıştı.





RTÜK Başkanı Şahin,bugün dizi hakkında "Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" şeklinde konuştu.





'GÖZÜMÜZ ÜZERLERİNDE'





Şahin, sözlerine şöyle devam etti:





“İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılığın düzenleme ve denetleme görevi Üst Kurulumuza verildikten sonra hızlıca yönetmelik çalışmalarını tamamladık ve lisanslama süreçleri ilerliyor. Bu kapsamda yerli ve yabancı seç-izle platformlarıyla zaman zaman bir araya gelerek talep ve beklentilerimizle kırmızı çizgilerimizi kendilerine aktardık. Uluslararası ve yerli markalarla iletişim noktasında sorun yaşamıyoruz. Denetim mekanizmalarımızı da oluşturduk. İzleme ve Değerlendirme Dairemizin uzmanları diğer yayınları olduğu gibi isteğe bağlı yayıncılık alanını da sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Görevimiz gereği gözümüz üzerlerinde. Gerekli hallerde kendilerini önce sözlü uyarıyoruz. Şifahi yaptığımız ikazları dikkate aldıklarını da gördük. Bu alanda başta sosyal medyada olmak üzere kamuoyunda son yapılan tartışmaları titizlikle izliyoruz. Bu noktada ilgili platform yöneticileriyle de gerekli temasları sağladık, uyarılarımızı yaptık. Kendileri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada dizi karakterlerine ilişkin dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirttiler. Aksi bir durumda tavrımız bellidir ve nettir.”





'GEÇİT VERMEYECEĞİZ'





“RTÜK olarak toplumumuzun milli ve manevi değerlerine aykırı olası yayınlara karşı müsamaha göstermeyeceğimizi özellikle vurguladık” diyen RTÜK Başkanı, “Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir, millet iradesiyle ortaya konulan ilgili yasamızdan aldığımız yetkiyle hareket ediyoruz. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız” mesajını verdi.





NETFLİX, RTÜK DENETİMİNE GİRMİŞTİ





'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik' 2019 Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte Netflix, Puhu TV ve BluTV gibi platformlar RTÜK denetimine girmişti.