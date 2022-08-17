RTÜK'ten Netflix'e ceza uygulama kararı

RTÜK üyesi Okan Konuralp, sosyal medya hesabından RTÜK'ün Halk TV, HaberTürk, TELE1 ve Netflix’e ceza verdiğini duyurdu.RTÜK üyesi Okan Konuralp, RTÜK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "RTÜK, Medya Mahallesi’ndeki değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük düşürdüğü iddiasıyla Halk TV’ye para cezası verdi. Oysa tüm hukuki içtihatlar cumhurbaşkanına dahi, basın özgürlüğü kapsamında yapılan eleştirilere katlanma/tahammül etme sorumluluğu yükler. RTÜK, Kardiyolog Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla TELE1’i de cezalandırdı. Oysa yayın bir ihlal değil; sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı kamuoyu oluşturma, doktorlarımıza desteği/onlarla dayanışmayı arttırma çabasıdır" dedi.RTÜK’ün Habertürk’e de Prof. Dr. Celal Şengör’ün Teke Tek’teki “Musa Peygamber” değerlendirmesi nedeniyle para cezası verdiğini beliren Konuralp, "Karar, Diyanet’in Türkiye’nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat dilekçesine dayandırıldı. TELE1’in internet sitesi üzerinden sağladığı maddi destekleri de cezalandırma gerekçesi yaptı. RTÜK, Netflix’e ise 'Jurassic Word Kretase Kampı' adlı animasyon nedeniyle yayını katalogdan çıkartma cezası verdi” dedi.