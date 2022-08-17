Samanyolu Haber /Medya / RTÜK'ten Netflix'e ceza uygulama kararı /17 Ağustos 2022 19:55

RTÜK'ten Netflix'e ceza uygulama kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yönetiminin (RTÜK) Halk TV, HaberTürk ve TELE1 ile birlikte dijital yayın platformu Netflix'e de ceza uygulama kararı aldığı ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre RTÜK üyesi Okan Konuralp, sosyal medya hesabından RTÜK'ün Halk TV, HaberTürk, TELE1 ve Netflix’e ceza verdiğini duyurdu.

RTÜK üyesi Okan Konuralp,  RTÜK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "RTÜK, Medya Mahallesi’ndeki değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük düşürdüğü iddiasıyla Halk TV’ye para cezası verdi. Oysa tüm hukuki içtihatlar cumhurbaşkanına dahi, basın özgürlüğü kapsamında yapılan eleştirilere katlanma/tahammül etme sorumluluğu yükler. RTÜK, Kardiyolog Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla TELE1’i de cezalandırdı. Oysa yayın bir ihlal değil; sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı kamuoyu oluşturma, doktorlarımıza desteği/onlarla dayanışmayı arttırma çabasıdır" dedi.

RTÜK’ün Habertürk’e de Prof. Dr. Celal Şengör’ün Teke Tek’teki “Musa Peygamber” değerlendirmesi nedeniyle para cezası verdiğini beliren Konuralp, "Karar, Diyanet’in Türkiye’nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat dilekçesine dayandırıldı. TELE1’in internet sitesi üzerinden sağladığı maddi destekleri de cezalandırma gerekçesi yaptı. RTÜK, Netflix’e ise 'Jurassic Word Kretase Kampı' adlı animasyon nedeniyle yayını katalogdan çıkartma cezası verdi” dedi.
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