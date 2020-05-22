Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten Sevda Noyan kararı /22 Mayıs 2020 15:54

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK), Ülke TV'de "Bizim aile 50 kişiyi götürür, benim listem hazır" sözleriyle tehditler savuran Sevda Noyan hakkında kararını verdi. Canlı yayında tehdit ifadeleri için 3 kez program durdurma cezası verildi.

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 Sevda Noyan, Ülke TV'de Esra Elönü'nün sunduğu televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı" diyerek şunları söylemişti: "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır."

Tepkiler üzerine açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de komşularına yönelik tehdit savuran ve ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda Noyan için kanala ceza verilmemesi gerektiğini söyleyerek, tehdit açıklamasının ‘büyütülecek’ bir konu olmadığını söyledi. Şahin, “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz” demişti.
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