RTÜK'ten Tele1 ve Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "yayın ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle Tele 1, Halk TV'ye ceza verdi.





Halk TV’nin duyurduğuna göre, RTÜK, salgın döneminde müzisyenlere destek amacıyla Halk TV'nin organize ettiği gecede, eski Grup Yorum solisti Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği 'Cemo' türküsü nedeniyle ceza kesti.





RTÜK, türkü nedeniyle 'Terörü övmek' ve 'teşvik etmekten' yüzde 3 idari para, 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karara RTÜK üst kurul üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp karşı oy kullandı.





TELE 1'E DE CEZA YAĞDI





Tele 1'e de '5'inci Boyut', 'Gün Başlıyor' ve 'Türkiye'nin Gündemi' programlarındaki ifadeler nedeniyle ayrı ayrı para cezası verildi. Üst Kurul'da görüşülen Tele 1 ile ilgili 4'üncü dosya da 'Gün Ortası' haber bültenindeki yayına ilişkin oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın konuşmasının naklen yayınla verilmesi sırasında dile getirilen sözler ile konuşmanın geri planında topluluk tarafından atılan sloganın "6112 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettiği ve Türk toplumunun milli değerlerini aşağılayıcı ve kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu" kanaatiyle yayıncı kanala idari para cezası uygulandı.





NE OLMUŞTU?





Halk TV, Aşık Veysel Kültür Derneği ile birlikte tam kapanmada işsiz kalan müzisyenler için #TürkülerSusmaz sloganıyla gece düzenlemiş ve birçok sanatçı da destek vermişti.





Gecede Aşık Mahzuni Şerif'in de bağlaması sanatçılara destek için açık artırmaya çıkarılmış ve 115 bin liraya Antalya'dan alıcı bulmuştu. Serhan Asker'in sunumuyla ekrana gelen gecede Ali-Aysun Kocatepe, Soner Olgun, Ender Balkır, Belkıs Akkale, Hilmi Yarayıcı, Vahit Berkay, Onur Akın, Çelo Boluz, Kahtalı Mıçı, Mazlum Çimen, Hüseyin Turan, Emrah Karaca, Mustafa Özarslan, Grup Gündoğarken, Grup Redd grubu da sahne almıştı.