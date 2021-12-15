RTÜK'ten yeni Netflix kararı

NETFLIX'E PARA CEZASI





FOX'A 'YASAK ELMA' MÜEYYİDESİ





HALK TV'YE 2, TELE 1'E 1 YAPTIRIM





DMAX'A SİGARA CEZASI





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Konuşanlar' programında "küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı" gerekçesiyle, dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.RTÜK, söz konusu programın "Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu" kanaatine vardı.Kitle iletişim araçlarında sıkça duyulan argo/küfür kullanımının zaman içerisinde bireyler tarafından kanıksanabileceği ve meşrulaşabileceği sonucuna varan Üst Kurul üyeleri, 6112 sayılı Kanunda yer alan, 'Yayın hizmetleri, ….. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' ve 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.' hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.RTÜK, son toplantısında Netflix'te yayımlanan İspanyol yapımı bir filmi de ele aldı. Söz konusu filmin "eşcinselliğin, ensest ilişkilerin ve çiftler arası eş değiştirmenin yoğun olarak işlendiği bir kurgu üzerine inşa edildiğini" ifade eden Üst Kurul, "bu durumun toplumun manevi değerlerine ve genel ahlaka aykırı olduğu" iddiasıyla yapımın yer aldığı Netflix'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.FOX'da yayımlanan 'Yasak Elma' dizisi hakkında hazırlanan uzman raporu da Üst Kurulun masasındaydı. Dizideki sahnelerde geçen 'İki tane iyi arkadaş varmış böyle birbirlerinin evine girip çıkan cinsten, birisi diğerinin kocasıyla birlikteymiş….Hayır sanki dünyada ilk defa böyle bir şey oluyormuş gibi konuşuluyor da. Günümüzde herkes yapıyor.', 'Ayrıca herkes beni 'metres' ilan ediyor ama karşımdaki adam ne ailesini ne karısını düşünüyor' şeklindeki diyaloglar incelendi. "Gayrimeşru ilişkilerin 'eğlence' adı altında masumane gösterildiğini, toplumsal manada olumsuz bir kavram olan 'metres' kelimesinin normalleştirildiğini, hatta çocuğun olduğu bir sahnede kullanıldığını, aile kavramıyla ilgili olumsuz şakalar yapıldığını, aldatılan kadınların küçük düşürüldüğünü, Türk toplumunun genel ahlak kavramı ve milli-manevi değerleriyle bağdaşmayacak çeşitli ifadelerin izleyicilere aktarıldığını tespit eden" RTÜK, "dizinin aile mefhumunun kapsadığı değerlerin erozyona uğramasına ve aile üyelerinin birbirlerine yönelik olumsuz davranışlarının toplum tarafından kanıksanarak topluma zarar verici nitelikte olduğuna" karar vererek yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.Halk TV'nin ilk dosyası 'Açıkça' programına ilişkindi. Programda konuklar arasında geçen 'Bakın hainlik aranıyorsa, ihanet aranıyorsa ihanet burada. Şunu sana sağlayan sana bunu veren bu rejime, Cumhuriyete, üstelik onun anayasasına göre görevlendirildiğin halde o anayasayı ihlal ederek, laiklik ilkesi doğrultusunda görev yapman gerekirken laikliği alaşağı edip her fırsatta onu yok etmeye çalışırken bu ülkenin anayasal düzenine ihanet ediyorsunuz.' şeklindeki ifadelerle "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik yapılan açıklamaların kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığı, yayın sırasında kullanılan bu ifadelerin dürüst, kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu" iddiasıyla Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulandı. 'İki Yorum' isimli programı da görüşen Üst Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında eleştiri sınırlarını aşan açıklamalarda bulunulduğu gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası verdi.Tele 1'in 'Demokrasi Arenası' programı da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yine eleştiri sınırlarını aşan ifadelerin kullanıldığı" iddiasıyla, yaptırıma uğradı.Kanalın 'Bagaj Savaşları' isimli belgeselinde hiçbir önlem alınmadan sigara içme ve duman görüntülerinin ekrana getirildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı DMAX'a da idari para cezası uyguladı.