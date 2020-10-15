Samanyolu Haber /Medya / RTÜK'ten yeni Spotify açıklaması /15 Ekim 2020 22:11

RTÜK'ten yeni Spotify açıklaması

Radyo, Televizyon ve Üstkurulu (RTÜK) tarafından Spotify ile ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Radyo, Televizyon ve Üstkurulu (RTÜK), "Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlamıştır" açıklaması yaptı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde yer aldı:

''Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasa süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlatmıştır''

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile FOXplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanımıştı.
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