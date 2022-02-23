Samanyolu Haber /Medya / RTÜK'ün 72 saat verdiği DW ve VOA yönetimlerinden yeni karar /23 Şubat 2022 21:41

RTÜK'ün 72 saat verdiği DW ve VOA yönetimlerinden yeni karar

Radyo Tlevizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetiminin lisans başvurusunda bulunmalası için 72 saat süre verdiği yayın kuruluşlarından Amerika'nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle (DW) yönetimlerinin söz konusu başvuyuyu yapmayarak konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladıkları belirtildi.

RTÜK'ün 72 saat verdiği DW ve VOA yönetimlerinden yeni karar

Evrensel'de yer alan habere göre RTÜK'ün Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanıdğı Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) lisans için başvuru yapmayacaklarını duyurdu.

Alman haber kuruluşu Deutsche Welle (DW) ve ABD merkezli Voice of America (VOA) Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Türkiye'de çevrimiçi yayın yapmak için talep ettiği lisans için başvuru yapmayacaklarını açıkladı.

Bu adım kuruluşlara ait web sitelerine Türkiye'den erişim engeli getirilebileceği anlamına geliyor.

RTÜK, Deutsche Welle, Voice of America ve Euronews'a Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanımıştı.

"SANSÜR İHTİMALİNİ DOĞURUYOR"

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg tarafından yapılan açıklamada "(Bu adım) Türk yetkililere silinmesini talep ettikleri haberin silinmemesi durumunda tek bir haber nedeniyle tüm hizmetleri durdurma yetkisini tanıyor. Bu da sansür ihtimalini doğuruyor" dedi.

VOA'dan yapılan basın açıklamasında "VOA düzenleyici kurumların sansür ve haber kaldırma taleplerine göre hareket edemez ve böyle bir sansüre tabi tutulmayı kabul edemez" ifadesi yer aldı.

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RTÜK, verilen süre içerisinde lisans başvurusunda bulunmayan kuruluşların web sitelerine erişim engeli getirilmesini mahkemeden talep edebilecek. Son kararı ise mahkeme verecek.
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