Rubio: Ukrayna ve Avrupa 'gerçek' barış görüşmelerine dahil olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü savaşı sona erdirmeye yönelik yaklaşımı, Avrupalı müttefikleri ve Ukraynalı yetkilileri, yeni yönetimin Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ile doğrudan müzakere planları tarafından kenara itildikleri endişesine sevk etti.



Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Rus muhataplarıyla görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gönderiyor. Önümüzdeki günlerde Riyad'da gerçekleşmesi beklenen görüşmelerde Ukraynalı ya da Avrupalı yetkililerin ne ölçüde temsil edileceği belli değil. Rubio, ABD'nin bu görüşmeleri erken bir aşama ve Kremlin'in barış konusunda ne kadar ciddi olduğunu görmek için bir şans olarak gördüğünü belirtiyor.



Rubio, Ukrayna ve Avrupa'nın Moskova'nın savaşını sona erdirmek için yapılacak "gerçek müzakerelerin" bir parçası olacağını belirtti ve Avrupa'nın Rusya ile ABD arasındaki ilk görüşmelerin dışında bırakılma endişelerini pek de önemsemedi. Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakerelere "dahil olacağını" açıkladı ancak daha fazla açıklama yapmadı.



Başkan Yardımcısı JD Vance'in de aralarında bulunduğu Trump'ın üst düzey danışmanlarının geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalar, Kiev ve diğer Avrupa başkentlerinde Cumhuriyetçi yönetimin Avrupa'dan minimum katkı ile çatışmaya hızlı bir çözüm bulma niyetinde olduğuna dair yeni endişelere yol açtı.



Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Avrupa ve ABD arasındaki onlarca yıllık eski ilişki sona eriyor," dedi. "Bundan böyle her şey farklı olacak ve Avrupa'nın buna uyum sağlaması gerekiyor."



Beyaz Saray yetkilileri, Avrupa'nın görüşmenin dışında bırakıldığı fikrine karşı çıktı. Trump geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü ve bu hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi bekleniyor. Starmer, İngiltere'nin bir barış anlaşmasının parçası olarak Ukrayna'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak üzere bölgeye asker göndermeye hazır ve istekli olduğunu duyurdu.



Rubio, Biden yönetiminin Şubat 2022'deki işgalin ardından Kremlin ile temasları kısıtlamasının ardından ABD'nin Moskova ile yeniden ilişki kurarken dikkatli bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Riyad'da yapılacak görüşmelere herhangi bir Ukraynalının katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.