Ruble değer kaybetmeye başladı

Yılın son ayında ruble, dolar ve euro karşısında güçlü bir şekilde değer kaybediyor. Ruble uzun bir süre dengeli seyrediyordu ve 1 dolar 60 ile piyasada sabit kalmıştı. Sadece 19 Aralık Pazartesi günü değişim hızlandı ve dolar euro oranları gün içinde% 5'ten fazla artarak Mayıs ayından bu yana ilk kez sırasıyla 68 ruble ve 72 rubleyi aştı.







Uzmanlar bunun nedenini Rus petrol fiyatlarının fiyat kaybında, ithalatın yeniden canlanmasında, buna karşılık ihracatın düşmesinde ve yaklaşan yeni yıl tatilleri dolayı ülke dışına çıkmalar olarak görüyorlar.

Ayıca geçen hafta Avrupa Birliği’nin dokuzuncu yaptırım paketi açıklaması ruble, dolar ve Euro kuru üzerinde olumsuz etkiye neden oldu.

