Ruble'de yeni gelişme: 2017'den bu yana...

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Iliya Pitalev imzası taşıyan habere göre Rus rublesi, bugün Moskova Borsası'nda güçlenmeye devam ederken ruble/euro paritesi, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Rus rublesi, bugün Moskova Borsası'nda güçlenmeye devam ederken ruble/euro paritesi, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.





1 euro, saat 16.18 itibarıyla 66.99 rubleye kadar geriledi. 1 dolar da, 64.68 ruble seviyesine kadar indi.





7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte dolar ve euro karşısında tarihin en yüksek seviyelerine tırmanmıştı.





Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.







