Samanyolu Haber /Gündem / Ruh hali normal değil... /05 Eylül 2021 11:25

Ruh hali normal değil...

Tayyip Erdoğan’ın açılışta kendisinden önce kurdeleyi kesmek isteyen çocuğun kafasına vurduğu görüntüyü seyreden birçok kişi, Erdoğan'ın ruh halinin normal olmadığında birleşti.

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Tayyip Erdoğan, Rize’de Salarha Tüneli’nin açılış törenine katıldı. Tünelin açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştiren Erdoğan’ın h önündeki çocuğun elinde makasla kurdeleyi kesmek için sabırsızlanmasına tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı. Erdoğan çocuğun kafasına mikrofon tutuğu eliyle 3 kere vurması sosyal medyada günün konusu oldu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Öfkeli, gergin, asık suratlı, en önemlisi de sevgiden yoksun bir şahsın görüntüsü bunlar. İlla kendisi kesecek kurdeleyi. O kadar nobran, o kadar tahammülsüz. Çocuklarımızın geleceğini de çalmasına izin vermeyeceğiz” yorumunda bulundu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise Erdoğan’ın görüntüsünü, “İçindeki sevgisizliğin, öfkenin, kibrin, dışa vurumu!” sözüyle eleştirdi.


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Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

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