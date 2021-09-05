Ruh hali normal değil...

Tayyip Erdoğan, Rize’de Salarha Tüneli’nin açılış törenine katıldı. Tünelin açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştiren Erdoğan’ın h önündeki çocuğun elinde makasla kurdeleyi kesmek için sabırsızlanmasına tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı. Erdoğan çocuğun kafasına mikrofon tutuğu eliyle 3 kere vurması sosyal medyada günün konusu oldu.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Öfkeli, gergin, asık suratlı, en önemlisi de sevgiden yoksun bir şahsın görüntüsü bunlar. İlla kendisi kesecek kurdeleyi. O kadar nobran, o kadar tahammülsüz. Çocuklarımızın geleceğini de çalmasına izin vermeyeceğiz” yorumunda bulundu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise Erdoğan’ın görüntüsünü, “İçindeki sevgisizliğin, öfkenin, kibrin, dışa vurumu!” sözüyle eleştirdi.







