Samanyolu Haber /Gündem / Ruhani: “ABD yaptırımları ve koronavirüs nedeniyle en zorlu yılımızı yaşıyoruz” /28 Haziran 2020 13:39

Ruhani: “ABD yaptırımları ve koronavirüs nedeniyle en zorlu yılımızı yaşıyoruz”

ABD’nin yeni ekonomik yaptırımları ve koronavirüs salgınına işaret eden İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “En zorlu yılımızı yaşıyoruz. Sevgili ülkemiz en ağır baskının altında” dedi.

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Hasan Ruhani, Amerikan ekonomik yaptırımları ve koronavirüs salgını nedeniyle İran’ın en zorlu senesini geçirdiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı televizyondan yayınlanan konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilip yeni yaptırımlar dayatması hakkında “2018’de başlayan ekonomik baskı arttı ve bugün, sevgili ülkemiz en ağır baskının altında” ifadelerini kullandı.

Korona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan komşu İran’da, alınan sıkı tedbirlerin nisan ortasından bu yana kademeli olarak hafifletilmesi sonrasında vaka ve ölüm oranları yeniden artıyor. 220 bin vakanın ve 10 binden fazla ölümün gerçekleştiği ülkede, günlük ölü sayıları iki aydır ilk kez yeniden 100’ün üzerine çıkmaya başladı. Eş zamanlı olarak, İran riyali de geçtiğimiz pazartesi günü ABD doları karşısındaki en düşük seviyesini gördü.

Korona vakalarının artması üzerine, İran’da yeniden bazı tedbirler alınmaya da başlandı. Ruhani, önümüzdeki pazar gününden itibaren ‘kırmızı bölge’ addedilen toplanma alanlarında iki hafta boyunca maske takmanın zorunlu olacağını açıkladı.
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