Samanyolu Haber /Dünya / Ruhani, Güney Kore'ye tepki gösterdi /12 Haziran 2020 20:15

Ruhani, Güney Kore'ye tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları gerekçe göstererek bankalarda bulunan milyarlarca dolar parayı bloke eden Güney Kore’ye tepki gösterdi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Güney Kore’de bloke edilen yaklaşık 9 milyar dolarlık İran parasının iade edilmesi için Merkez Bankasına uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı verdi.

İran Merkez Bankası kaynaklarını Güney Kore’de bloke edilmesini “kabul edilemez” olarak değerlendiren Ruhani, Seul yönetiminden engellemenin en kısa zamanda kaldırmasını talep etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile telefonda görüşen Ruhani, bloke edilmiş paralarının iade edilmesi için uluslararası kurumlar nezdinde hukuki yöntemlere başvurulması talimatını verdi.

Ruhani, bunun için İran Merkez Bankası ile İran Dışişleri Bakanlığı'nın eşgüdüm içinde çalışmasını istedi.

“KORE'DEN İLAÇ ALMAK İÇİN 50 MİLYON İSTEDİK VERMEDİ”

İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhayi, basına yaptığı açıklamada, İran'ın Güney Kore bankaları nezdinde 6,5 ile 9 milyar dolar parasının bloke edildiğini ifade etti.

Tenhayi, “Güney Kore, en az bir buçuk yıldır varlıklarımızı bloke ediyor. Bu ülkeyle olan ticari ilişkilerimiz yaptırımların artmasıyla geçen yıl ciddi oranda azaldı ve sıfıra yaklaştı. Corona virüsü salgını sonrası yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle yiyecek ve ilaç alımı için Kore'den 50 milyon dolar paramızın ödenmesini istedik ancak reddetti” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, daha önce İran'ın petrol karşılığı Güney Kore'den alacağının 7 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Öte yandan, ABD’nin Kasım 2018’de devreye soktuğu İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların öncesinde Güney Kore, İran’dan günlük yaklaşık 200 bin varil petrol ithal ediyordu. 
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