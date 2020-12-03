Samanyolu Haber /Gündem / Ruhani ile Erdoğan arasında 'suikast' görüşmesi /03 Aralık 2020 21:51

Ruhani ile Erdoğan arasında 'suikast' görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı ve görüşmede nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikastının da gündeme geldiği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim insanı Fahrizade'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden 'derin üzüntü duyduklarını' ifade ederek, İran halkına ve Fahrizade'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Suikastın zamanlamasına dikkat çeken Erdoğan, saldırının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını, ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde de Azerbaycan'ın 'toprak bütünlüğü ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının fevkalade önemli' olduğunu; kalıcı barış ve istikrarın tesisinin yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını ifade etti.
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