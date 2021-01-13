Samanyolu Haber /Dünya / Ruhani, Trump'a bakın nasıl seslendi /13 Ocak 2021 23:56

Ruhani, Trump'a bakın nasıl seslendi

ABD'nin görevini devretmeye hazırlanan başkanı Donald Trump hakkında açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Trump için "Sabırlı halkımız bu tarihi teröriste direndi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki başkanlık seçimlerini kaybeden ve 6 Ocak'taki Kongre baskınını kışkırtan ABD Başkanı Donald Trump'ı 'tarihi terörist' olarak niteleyerek, "İran'ı devirmek istediler ancak kendileri devrildi" dedi.

Konuşmasında görev süresi boyunca İran karşıtı tutum izleyen Trump ve ekibini hedef alan Ruhani, "ABD'nin azami baskı politikası ve ekonomik terörü kesin bir yenilgiyle sona ermiştir. Bu politikayı hazırlayanlar yalnızca mağlup olmadı aynı zamanda siyasi hayatları da sona erdi" diye konuştu.

"Aptal bir dışişleri bakanı"

Ruhani, Trump'ın başkanlık döneminin 'aşağılayıcı' şekilde sona erdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Siyasi anlayıştan yoksun ABD Başkanı, aptal bir Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile aşırılık yanlısı ve bilgisiz bir Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı (John Bolton) yanına alarak kendi tacir ve kumarbaz zihniyetiyle işleri yürütmeye çalıştı ve sonunun ne olduğunu gördük. Bu, dünyada zorbalığın, ırkçılığın ve yasaları çiğnemenin iyi sonuçlanmayacağının bir işaretidir."

"Halkımız ona direndi"

ABD yönetiminin, 4 yıl boyunca Tahran'a karşı sürdürdüğü yaptırım ve baskı politikasıyla rejimi devirmeyi hedeflediğini söyleyen Ruhani, "Sabırlı halkımız bu tarihi teröriste direndi. Onlar üç ayda İran'ı devirmeyi hedefliyordu fakat kendileri devrildi" ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaptırım ve baskı politikasının sona erdiğini söyleyen Ruhani, "Tüm baskılara ve korona virüsü salgınına rağmen ekonomide istikrarlı bir hareketliliğe tanık oluyoruz. Enflasyon beklentileri başka koşullara göre şekillenecek ve insanlar daha parlak bir ufka sahip olacak" dedi. 
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