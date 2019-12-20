Ruhani'den Japonya'da 'nükleer' açıklama

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin etkili ve kalıcı bir nükleer anlaşmaya ulaşılacağına inandığını söyledi. Ruhani nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerin taahhütlerine uyarak, ABD’yi de yanlışlarını düzeltmeye mecbur kılabileceklerini vurguladı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanlığı, Japonya'yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasındaki görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.





Görüşmede Ruhani’nin nükleer anlaşmanın korunması için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladıklarını anlattığı belirtildi.





Ruhani, Abe ile görüşmesinin basına açık bölümünde, ABD’nin 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2019’da tek taraflı çekilerek dünya barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.





İran Cumhurbaşkanı "Nükleer anlaşma İran için son derece önemli. Bu nedenle ABD'nin (anlaşmadan) tek taraflı ve yersiz çekilmesini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Japonya'nın ve dünyada diğer ülkelerin, anlaşmanın sürdürülmesi yönünde çaba göstermesini umuyoruz. Menfaatlerimiz çerçevesinde yapılacak hiçbir müzakere ve anlaşmadan yüz çevirmeyiz. Geride bıraktığımız yıllarda İran, müzakere ve mantık yoluyla kendi menfaatini koruduğunu göstermiştir. İran, müzakere ve kazan-kazan anlayışıyla etkili ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılacağına her zaman inanmıştır" dedi.





Nükleer anlaşmanın diğer taraflarının da taahhütlerinin önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, anlaşmaya taraf olan ülkelerin taahhütlerine uyarak, ABD’yi de yanlışlarını düzeltmeye mecbur kılabileceklerini söyledi.





Japonya Başbakanı Abe ise ülkesinin Ortadoğu'da gerilimin azaltılmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi ve İran'ın barış ve istikrar için "yapıcı" rol oynaması ve nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uyması çağrısında bulundu.





Hasan Ruhani, 19 yıl sonra Japonya'yı ziyaret eden ilk İran cumhurbaşkanı oldu. Japonya'yı son olarak İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Ekim 2000'de ziyaret etmişti.