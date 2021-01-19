Samanyolu Haber /Dünya / Ruhani'den Trump'a aşı suçlaması /19 Ocak 2021 22:04

Ruhani'den Trump'a aşı suçlaması

Trump yönetiminin İran'a karşı uyguladığı ambargoları eleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin “Eğer terörist Trump'ın uyguladığı yaptırımlar olmasaydı Koronavirüs aşısına daha erken ulaşacaktık” ifadelerini kullandığı belirtildi.

SHABER3.COM

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları nedeniyle korona virüs aşılama işleminin geciktiğini belirterek, “Eğer terörist Trump'ın uyguladığı yaptırımlar olmasaydı Koronavirüs aşısına daha erken ulaşacaktık” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Koronavirüs ile Mücadele Konseyi Toplantısı’nda, yurt dışından korona virüs aşısı satın alımı ve yerli korona virüs aşısının üretimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, Covid-19 aşısının hükümet olarak öncelikleri arasında olduğunu belirterek, ABD'nin uyguladığı yaptırımların korona virüs aşılarının yurt dışından alımını geciktirdiğini belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları cinayet olarak nitelendiren Ruhani, “Eğer terörist Trump'ın uyguladığı yaptırımlar olmasaydı Koronavirüs aşısına daha erken ulaşacaktık. Yaptırımlar nedeniyle aşılama işlemi gecikti” dedi.

"Önümüzdeki hafta aşılama programına hızla başlayacağız"

Koronavirüs aşılarının yurt dışından satın alınması ile alakalı yaptırımlar nedeniyle yaşanan sorunların büyük oranda çözüldüğünü kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği korona virüs aşılarının ilk partilerinin önümüzdeki hafta İran'a ulaşacağını belirtti. Ruhani, “Önümüzdeki hafta aşıların İran'a getirilmesiyle birlikte aşılama programına hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ruhani'den Trump'a aşı suçlaması Sonraki Haber >>

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:02:12