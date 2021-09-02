Samanyolu Haber /Dünya / Ruhsatsız ve eğitim almaksızın silah taşınabilecek /02 Eylül 2021 21:59

Ruhsatsız ve eğitim almaksızın silah taşınabilecek

Basında sık sık silahlı şiddet olaylarıyla gündeme gelen ABD'nin Teksas eyaletinde ruhsatsız ve eğitim almaksızın silah taşımaya izin veren yasanın yürürlüğe girdiği belirtildi.

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ABD'nin Teksas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasasının ardından ruhsatsız silah taşıma yasası da yürürlüğe girdi.

Ülke genelinde sık sık silahlı şiddet olayları gerçekleşmesine rağmen, Teksas eyaleti çıkardığı bir dizi silah yanlısı yasaya son olarak ruhsatsız silah taşıma yasasını ekledi.

Yasa ile 21 yaş ve üzerindeki Teksaslılar silahlarını ruhsatsız ve eğitim almaksızın açıkça üzerinde taşıyabilecek.

Söz konusu tartışmalı yasa, öte yandan kolluk kuvvetlerinin halkı silah şiddetinden korumasını daha da zorlaştıracağı endişelerini gündeme getirdi.

Dallas Polis Şefi Eddie Garcia yaptığı açıklamada, insanların açıkça silah taşımasının polisin suç işleyen birisiyle suçsuz olan kişileri ayırt etmesini zorlaştıracağını söyledi.
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